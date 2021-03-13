Покровская: «Российские олимпийцы не заслужили того, чтобы им запрещали «Катюшу»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование «Катюши» в качестве гимна российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Я расстроена, признаюсь. Мы не заслуживаем такого отношения к себе, и очень жаль, что «Катюшу» запретили. Все наши зарубежные соперники, с которыми мы общаемся, относятся к нам с уважением. Мы соперники и друзья. Но мы же не будем выходить под испанскую, итальянскую или американскую песню, только под свою можем. В последнее время в отношении российских спортсменов было принято не одно странное решение. Но все равно же все знают, спортсмены какой страны стоят на пьедестале. Может быть, пугает, что все зрители будут петь «Катюшу», которая популярна во всем мире», — приводит ТАСС слова Покровской.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до середины декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню «Катюша». В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS отклонил это предложение. Окончательное решение остается за Международным олимпийским комитетом (МОК).