Синхронное плавание
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Синхронное плавание

13 января, 18:31

Покровская об утверждении Ромашиной на пост главного тренера сборной России: «Несмотря на молодость, она справится»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в комментарии для «СЭ» пожелала удачи Светлане Ромашиной на посту главного тренера сборной России.

Во вторник, 13 января, стало известно, что министерство спорта РФ утвердило кандидатуру Ромашиной, которая на этом посту сменила Покровскую.

«Я знаю все сложности этой профессии. Несмотря на молодость, она справится. Это серьезный человек. Пусть пробует себя на этом пути. Желаю ей успехов. Олимпийский опыт? Спортсменов делают тренеры. Она пробует себя в этой роли. Медали говорят о ее характере. Главное в подготовке — видение тренера. Посмотрим, как она справится в этой роли», — сказала Покровская «СЭ».

Покровская объявила об уходе с поста главного тренера сборной России 10 ноября 2025 года. Она возглавляла национальную команду с 1998 года. Под ее руководством национальная команда завоевывала все золотые медали на шести подряд Олимпиадах с 2000 года. Российские синхронистки не были допущены до участия в Играх-2024.

36-летняя Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Россиянка 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 раз — победительницей чемпионатов Европы.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по синхронному плаванию
Светлана Ромашина
Татьяна Покровская
Читайте также
Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС
Украинские атаки в Черном море бьют по интересам других стран. Что нужно знать
«Наш узбекский воин». Хусанов продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2031 года
Назначение Пирло в сборную Италии вызвало споры из-за российского букмекера
Путин назвал западную территорию Украины подарком Киеву от Сталина
«Спартак» придет на помощь МакSим. Что случилось с певицей и почему ее песня стала гимном красно-белых
Популярное видео
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ромашина заявила, что тренеры сборной России постараются быть достойными продолжателями дела Покровской

Синхронистки Шмидт и Дорошко победили на первом этапе Кубка мира в Колумбии
Новости
RSS RSS
Все новости