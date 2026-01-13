Покровская об утверждении Ромашиной на пост главного тренера сборной России: «Несмотря на молодость, она справится»

Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в комментарии для «СЭ» пожелала удачи Светлане Ромашиной на посту главного тренера сборной России.

Во вторник, 13 января, стало известно, что министерство спорта РФ утвердило кандидатуру Ромашиной, которая на этом посту сменила Покровскую.

«Я знаю все сложности этой профессии. Несмотря на молодость, она справится. Это серьезный человек. Пусть пробует себя на этом пути. Желаю ей успехов. Олимпийский опыт? Спортсменов делают тренеры. Она пробует себя в этой роли. Медали говорят о ее характере. Главное в подготовке — видение тренера. Посмотрим, как она справится в этой роли», — сказала Покровская «СЭ».

Покровская объявила об уходе с поста главного тренера сборной России 10 ноября 2025 года. Она возглавляла национальную команду с 1998 года. Под ее руководством национальная команда завоевывала все золотые медали на шести подряд Олимпиадах с 2000 года. Российские синхронистки не были допущены до участия в Играх-2024.

36-летняя Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Россиянка 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 раз — победительницей чемпионатов Европы.