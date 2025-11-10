Покровская объявила об уходе с поста главного тренера сборной по синхронному плаванию

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула национальную команду, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Это произошло на конференции федерации в Казани. Новым главным тренером сборной станет 7-кратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

«Татьяна Николаевна продолжит помогать федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризировать синхронное плавание, но уже в новом статусе — советника председателя ФВВСР», — говорится в заявлении.

Покровская возглавляла национальную команду с 1998 года.