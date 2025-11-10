Синхронное плавание
10 ноября, 13:32

Покровская объявила об уходе с поста главного тренера сборной по синхронному плаванию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Татьяна Покровская.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула национальную команду, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Это произошло на конференции федерации в Казани. Новым главным тренером сборной станет 7-кратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

«Татьяна Николаевна продолжит помогать федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризировать синхронное плавание, но уже в новом статусе — советника председателя ФВВСР», — говорится в заявлении.

Покровская возглавляла национальную команду с 1998 года.

Источник: ФВВСР
Сборная России по синхронному плаванию
Татьяна Покровская
Синхронное плавание
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Poet Mechtayuschy

    Всё будет только к лучшему, всё взвешано, обдумано, Пожелаем Побед!

    13.11.2025

  • Мила

    Что за чушь несёте? Из серии "слышал звон, да не знаю, где он"! Виннер уволила "нашу" судью, потому что она уже стала не нашей и лично "засудила" наших гимнасток! Типа "наш человек", живущий десяток лет за границей, уже давно "не наш"!

    12.11.2025

  • Jubmoj

    Посмотрим на ближайших выступлениях что покажут, надеюсь не угробят этот вид спорта

    11.11.2025

  • Labubal

    Татьяна Николаевна, ну как так? Как вы оставите своих воспитанниц?

    11.11.2025

  • Мику

    Жаль, надеюсь это не закулисные игры. А у нового руководителя хватит энергии, силы и выдержки держать все это на таком же высочайшем уровне

    10.11.2025

  • Иван

    абсолютно все мои версии украли) не стыдно?

    10.11.2025

  • HallUral

    Ну да, таких единицы. Карполь, Максимов, Трефилов, Винер...

    10.11.2025

  • Djin Ignatov

    ВСЕ когда то начинают проигрывать !! Вспомните Винер , когда она пошла против 12 судей на ОИ и к тому же уволила нашего специалиста в меж.организации !! Выиграла израильтянка а не однна из сестер Авериных Потом поняв что она уже не имеет авторитета , ей сверху сказали сдать ВСЕ должности в худ. гименастике ! Она думала что владея миллиардами установит свои законы ! Но МИР на это никогда не пойдет и чтобы хуже не было нашим спортсменам , ей сказаи уйти !

    10.11.2025

  • Djin Ignatov

    Пора уже 75 лет ! Получается она уже 20 лет работает на пенсии !!! Дорогу никак не хочет уступить молодым !

    10.11.2025

  • Иван

    у нас мало таких легенд как она. навскидку троих четверых можно вспомнить

    10.11.2025

  • VeryOldLazy

    Да неет!

    10.11.2025

  • Максим Черный

    трындец всему спорту...

    10.11.2025

  • Мушфиг Ибрагимов

    Последний из могикан.

    10.11.2025

  • baruv

    Покровская руководила непобедимой сборной! Надеюсь у Ромашиной хватит характера.

    10.11.2025

    • Ромашина вошла в технический комитет World Aquatics по синхронному плаванию

    Шишкина о назначении Ромашиной на пост главного тренера сборной России: «Уверена, ей хватит характера»

