Пацкевич уверена, что российские синхронисты вернут лидирующие позиции на международной арене

Трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич оценила выступление российских синхронистов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Я считаю, что в тех условиях, в которых нам пришлось работать и тренироваться, мы показали очень достойный результат. В связи с изменениями в правилах, с тем, что нам не хватало соревновательной практики, у нас молодая команда, тот результат, что мы показали, очень достойный. Я абсолютно уверена, что мы вернем лидирующие позиции, мы будем бороться. Не скажу, что мы потеряли их кардинально, так как практически в каждом виде мы были с медалью», — цитирует Пацкевич ТАСС.

Россияне завоевали восемь медалей в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта-2025: три золотые, три серебряные и две бронзовые.