Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Чигирева победила на Кубке России в Калининграде

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева с новой произвольной программой победила на Кубке России в Калининграде.

Свою программу спортсменка выполняла под Nothing Else Matters в исполнении Шакиры. Синхронистка набрала 98,0000 балла. Второе место заняла Алина Румянцева (92,5333), на третьем месте — Диана Картушина (91,7000).

В сумме за техническую и произвольную программы лучшей стала Румянцева (182,5713). Серебро — в активе Валерии Поповой (179,3334), на третьем месте Александра Завьялова (176,4301).