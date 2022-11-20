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Сегодня, 11:24

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Чигирева победила на Кубке России в Калининграде

Виктория Кравченко
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Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева с новой произвольной программой победила на Кубке России в Калининграде.

Свою программу спортсменка выполняла под Nothing Else Matters в исполнении Шакиры. Синхронистка набрала 98,0000 балла. Второе место заняла Алина Румянцева (92,5333), на третьем месте — Диана Картушина (91,7000).

В сумме за техническую и произвольную программы лучшей стала Румянцева (182,5713). Серебро — в активе Валерии Поповой (179,3334), на третьем месте Александра Завьялова (176,4301).

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