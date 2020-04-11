Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию показала, как нужно смотреть телевизор во время карантина
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она сидит на шпагате перед телевизором.
Во время карантина телевизор можно и нужно смотреть так. А еще лучше, если в руках будет хорошая книга ? ? #СветланаРомашина #SvetlanaRomashina #синхронноеплавание #synchronizedswimming #artisticswimming #русскиерусалки #russianmermaids #командаРоссии #teamrussia #FINA #лучшедома #самоизоляция
— Во время карантина телевизор можно и нужно смотреть так, — написала спортсменка. — А еще лучше, если в руках будет хорошая книга.
30-летняя Светлана Ромашина — пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы.
Дополнительная информация: