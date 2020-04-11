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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию показала, как нужно смотреть телевизор во время карантина

10:25
Светлана Ромашина. Фото Reuters
Светлана Ромашина. Фото Reuters
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Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она сидит на шпагате перед телевизором.

— Во время карантина телевизор можно и нужно смотреть так, — написала спортсменка. — А еще лучше, если в руках будет хорошая книга.

30-летняя Светлана Ромашина — пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B-1O4gGKYOI/

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