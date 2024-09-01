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Сегодня, 13:38

На юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию появился баннер с российской олимпийской чемпионкой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Баннер с изображением семикратной олимпийской чемпионкой россиянкой Светланой Ромашиной появился на юниорском чемпионате мира синхронному плаванию.

Ромашина опубликовала фотографию баннера в соцсетях. «И все-таки о нас помнят. Но боятся в этом признаться», — подписала снимок пловчиха.

Юниорский чемпионат мира по синхронному плаванию проходит в Лиме, Перу. Соревнования стартовали 28 августа из завершатся 1 сентября.

Синхронное плавание
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