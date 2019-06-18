На помощниц Марии Киселевой совершено нападение с ножом. Видео

Кандидат в депутаты Мосгордумы трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Мария Киселева сообщила, что на ее помощниц совершено нападение. Бывшая спортсменка ведет предвыборную кампанию по выборам в Московскую городскую думу.

– Только что на моих помощниц в Крылатском было совершено нападение! Разъяренный мужчина с ножом бросился на Аню и Кристину с криками "Хочу убивать волонтеров", – написала Киселева в "Фейсбуке". – Девочки, к счастью, увернулись, тогда мужчина покромсал куб, газеты, флаеры! Страшно представить, чем это могло закончиться... Я пишу, и меня всю трясет…

Сейчас на месте полицейские, даем показания, мужчину задержали по горячим следам.

Сумасшедший? Или кому-то помешала наша активная деятельность? И как теперь чувствовать себя в безопасности?!...

Напомним, Киселева 11 июня выдвинула свою кандидатуру на предстоящие выборы в Московскую городскую думу. Она идет на выборы в МГД в качестве самовыдвиженца.