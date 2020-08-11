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Мошенники украли деньги у российского синхрониста

16:32
Михаэла Каланча и Александр Мальцев. Фото Reuters
Михаэла Каланча и Александр Мальцев. Фото Reuters

Восьмикратный чемпион мира по синхронному плаванию в миксте Александр Мальцев стал жертвой мошенников, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Ему прислали SMS-сообщение от «давней знакомой», которая попросила дать в долг 30 тысяч рублей.

Мальцев перевел деньги на карточку, после чего позвонил подруге и спросил, получила ли она их. После чего и выяснилось, что синхронист стал жертвой мошенничества.

Ранее похожим образом у главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско украли 200 тысяч рублей.

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