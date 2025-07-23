Синхронистка Гурбанбердиева — о ЧМ-2025: «Накопилась усталость, в том числе из-за климата»

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева в интервью «СЭ» поделилась эмоциями от выступления на чемпионате мира-2025.

Гурбанбердиева с Александром Мальцевым выиграли золото в технической программе смешанных дуэтов.

— Майя, это твой первый старт на данном ЧМ, все выступали, Саша выигрывал, а ты ждала. Тяжело было?

Гурбанбердиева: — Это очень тяжело, потому что я очень люблю выступать. Люблю публику, зрителей, даже не важно, что смотрит, пусть это будут работники бассейна, главное — чтобы кто-то смотрел. И, естественно, мне уже хотелось выйти на помост, сделать свою программу. Накопилась усталость, в том числе из-за климата — жару я вообще не переношу, больше люблю холод, жара меня выматывает. Эмоционально, конечно, тоже было сложно, потому что Саша прошел два соло, и я была просто выжата после его стартов, потому что очень сильно переживала, болела и все свои силы, нервы, отдавала ему. Это сыграло свою роль.

— То, что здесь не было квалификации, добавило нервов?

Гурбанбердиева: — Расстроилась, когда это узнала, потому что с квалификацией немного проще. В 2019 году у нас было два предварительных старта, и мы могли опробовать воду, все изучить и уверенно выйти на финал. А здесь приходится сразу и это, конечно, тяжелее.

Для 26-летней Гурбанбердиевой это третье золото чемпионата мира. Другие два она завоевала на ЧМ-2019 в дуэте с Мальцевым.