Мальцев заявил, что синхронное плавание обеднело из-за новых правил

Российский синхронист Александр Мальцев рассказал, как на вид спорта повлияло изменение правил.

В 2023 году World Aquatics внесла изменения в правила оценивания выступлений синхронистов — появилась шкала сложности технических элементов и связок, каждые из которых оцениваются отдельно.

«Мы вынуждены использовать узконаправленные элементы, которые имеют коэффициент сложности. Конечно, это обеднило наш вид спорта. Это нас очень расстраивает, потому что мы не можем показать всю красоту, в том числе сложность. Потенциал безграничный, а мы этого не можем использовать», — приводит слова Мальцева ТАСС.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре Мальцев завоевал четыре медали: одержал победу в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов, а в паре с Олесей Платоновой завоевал серебро в произвольной программе. 30-летний Мальцев — единственный мужчина-синхронист, семь раз становившийся чемпионом мира.