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Сегодня, 21:02

Колесниченко и Субботина выиграли чемпионат России по синхронному плаванию

Иван Шитик
Корреспондент
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Светлана Колесниченко и Варвара Субботина выиграли техническую программу в соревновании дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию. Они набрали 96,5773 балла.

Второе место заняли представительницы Белоруссии Дарья Кулагина и Василина Хондошко (93,8963), третье — представительницы юношеской сборной России Полина Ларцева и Дарья Огородникова (92,4822).

В соревновании смешанных пар лучшими стали Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев (94,4428), серебряные медали на счету Кристины Авериной и Михаила Васильева (91,1736), бронзовыми призерами стали Александра Лямасова и Артур Коршунов (85,0022).

Источник: https://rsport.ria.ru/
Варвара Субботина
Светлана Колесниченко
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