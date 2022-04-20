Колесниченко и Субботина выиграли чемпионат России по синхронному плаванию

Светлана Колесниченко и Варвара Субботина выиграли техническую программу в соревновании дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию. Они набрали 96,5773 балла.

Второе место заняли представительницы Белоруссии Дарья Кулагина и Василина Хондошко (93,8963), третье — представительницы юношеской сборной России Полина Ларцева и Дарья Огородникова (92,4822).

В соревновании смешанных пар лучшими стали Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев (94,4428), серебряные медали на счету Кристины Авериной и Михаила Васильева (91,1736), бронзовыми призерами стали Александра Лямасова и Артур Коршунов (85,0022).