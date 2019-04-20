Колесниченко и Ромашина победили на этапе Мировой серии в Казани

Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли произвольную программу среди дуэтов на этапе Мировой серии в Казани. Соревнования одновременно являются чемпионатом России.

Спортсменки набрали 97,1000 балла. Вторыми стали итальянки Линда Черрути и Костанца Ферро (91,8667). Третье место заняли испанки Мирэя Эрнандес и Ирэн Химено (87,4000).

В рамках чемпионата России вторыми стали Варвара Креопалова и Алена Матвиенко (87,0000), третье место у Дарьи Дзидзигури и Александры Смирновой (84,7333).