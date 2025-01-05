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Сегодня, 13:21

Киселева считает, что российское синхронное плавание находится на очень высоком уровне

Камила Абдурахманова
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Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева поделилась мнением о том, что сборная России по синхронному плаванию сохраняет высокий уровень исполнения элементов в программах.

«У нас прошло большое количество турниров, в том числе международных, для того, чтобы проверить уровень наших команд и сопоставить с тем, что сейчас демонстрируется на международной арене. Можно сказать, что сборная России находится сейчас на очень высоком уровне, притом что у нас обновленные правила, кардинально изменилась система оценивания участников, но российское синхронное плавание все равно на высоте. У нас и новая техника, новые элементы, но не теряется эстетическое восприятие и образ, который нужно передать», — сказала Киселева ТАСС.

В сентябре 2023 года Международная федерация плавания объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий.

Источник: ТАСС
Мария Киселева
Синхронное плавание
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