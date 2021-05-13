Ищенко — о Субботиной: «Она не похожа ни на одну другую синхронистку»

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко поделилась мнением о синхронистке Варваре Субботиной.

«Варя — совершенно потрясающая спортсменка. Мне кажется, она не похожа ни на одну другую синхронистку. И делает в воде такие вещи, которые до нее в синхронном плавании не делал никто.

Варя очень гибкая. По своей фактуре она скорее напоминает гимнастку-художницу. Совладать с подобной гибкостью в воде и не потерять при этом в технике неимоверно сложно. Гиперпластичные девочки появлялись в нашем виде спорта и до Субботиной, но все они были не слишком техничны. В таких элементах, как винты, выталкивания, чрезмерная гибкость мешает. Должно быть, напротив, очень стабильное положение тела», — приводит слова Ищенко RT.

12 мая Субботина завоевала золото в произвольной программе соло на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). За свое выступление спортсменка получила 96,4333 балла.