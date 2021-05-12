Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на золото российской синхронистки Варвары Субботиной в произвольной программе соло на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).

«Варвара Субботина — самая красивая девушка российского спорта. Она подлинный секс-символ мирового синхронного плавания. Мы с ней давно дружим, я знаю ее несколько лет. Варя великолепна со всех точек зрения. Я переживаю, что проблема с барабанной перепонкой не позволила ей попытаться попасть в олимпийскую команду. Она уже весьма титулованная спортсменка. Я страстный поклонник Варвары. У нас было много прекрасных солисток, но Варя — представительница нового поколения. Здорово, что у нас есть такие спортсмены. Я ее поздравляю. Программа великолепная. Мой девиз — с детства за Варвару Субботину! Желаю ей удачи», — сказал Губерниев «СЭ».

20-летняя спортсменка получила за выступление 96,4333 балла. Второе место заняла Марта Федина из Украины (93,7000 балла), на третьей строчке — Евангелия Платаниоти из Греции (90,8000).

(Владимир Пушкарев)