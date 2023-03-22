Губерниев назвал Ромашину лучшим спортсменом России за последние тридцать лет

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о том, кого можно назвать лучшим спортсменом в истории России.

«Если я назову лучших спортсменов России за последние тридцать лет, то это будет несколько десятков человек. Но если выделять кого-то с момента новой России, за последние тридцать лет, то пусть это будет Светлана Ромашина», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Ромашина является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. На ее счету семь золотых медалей на Олимпийских играх, также она 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 раз — на чемпионатах Европы. В начале февраля 2023 года Ромашина объявила о завершении карьеры.