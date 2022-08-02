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Сегодня, 19:50

Покровская — об отпуске: «У меня он тоже бывает. Я же людь! Я же чел!»

Покровская рассказала о планах на отдых в конце сезона
Рустам Имамов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о планах на отдых в конце сезона.

«Конечно же, у меня тоже бывает отпуск. Я же людь! Я чел! Так что обязательно. И дочку жду, она вырвется на 10 дней ко мне от детей. С детьми сейчас трудно было бы приехать, и материально... Отдыхать надо, приводить в нужное состояние здоровье и мозги. Да и девочкам надо отдохнуть, прежде всего от меня. От тренеров, от воды. Просто переключиться на время», — передает слова Покровской корреспондент «СЭ».

Отметим, что следующим турниром для сборной России по синхронному плаванию станет Спартакиада сильнейших в конце лета.

Татьяна Покровская
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