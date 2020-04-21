Синхронное плавание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Синхронное плавание

Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду России заразился коронавирусом

13:44
Алексей Власенко. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Власенко. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Алексей Власенко, возглавляющий российские федерации синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло, заразился коронавирусом.

— Сейчас я лежу в больнице. Тест показал наличие коронавируса. Я неделю здесь, скоро уже должны выписать, — сказал Власенко в интервью ТАСС.

По последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8294617

Синхронное плавание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир