Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду России заразился коронавирусом

Алексей Власенко, возглавляющий российские федерации синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло, заразился коронавирусом.

— Сейчас я лежу в больнице. Тест показал наличие коронавируса. Я неделю здесь, скоро уже должны выписать, — сказал Власенко в интервью ТАСС.

По последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.