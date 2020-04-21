Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду России заразился коронавирусом
13:44
Алексей Власенко, возглавляющий российские федерации синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло, заразился коронавирусом.
— Сейчас я лежу в больнице. Тест показал наличие коронавируса. Я неделю здесь, скоро уже должны выписать, — сказал Власенко в интервью ТАСС.
По последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.
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