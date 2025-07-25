Синхронное плавание
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Синхронное плавание

25 июля 2025, 18:15

Тренер Мальцева: «Накануне чемпионата мира к Саше отнеслись крайне неуважительно»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Тренер российского синхрониста Александра Мальцева Гана Максимова в интервью «СЭ» рассказала о том, что ее подопечный мог отказаться от выступления на чемпионате мира в Сингапуре из-за предвзятого отношения судей на чемпионате страны.

В апреле этого года на чемпионате России в Екатеринбурге нынешний триумфатор ЧМ-2025 (три золота и одно серебро) уступил в произвольной программе солистов Захару Трофимову из Санкт-Петербурга.

— Сашу так сломали, что мы три дня его в чувство приводили, для того чтобы он просто поехал на чемпионат мира, — рассказала Максимова. — Судьи поставили его за спортсменом, который, извините, только полгода назад учился продолжительные винты делать. Приезжал к нам на сбор и должен был стать за Сашей. Я надеялась, что под моим руководством, грамотно выстраивая подготовку, мы сделаем так, что в какой-то момент, когда Саша решит уйти, у нас кто-то придет ему на замену, а не как сейчас — голяк.

То, что судьи допустили на чемпионате страны, — за гранью добра и зла. Я не стала тогда разбирать эту ситуацию, сказала — мы выступим на чемпионате мира и потом будет разбор полетов. Сейчас я это озвучиваю, потому что все, чемпионат мира для нас закончился, я могу говорить. Так относиться к спортсменам, которых можно назвать национальным достоянием, и к тренерам, а я себя считаю не самым плохим тренером, недопустимо.

Это был акт крайнего неуважения по отношению к ведущему спортсмену страны. Он — референс для всего мира. И мы об этом знали. Нам говорили, что наши композиции рассматривают, приводят в пример. И после этого нас вот так просто «опускают» на чемпионате страны. Саша — спортсмен с большим эго, и это нормально, благодаря этому он и добивается таких результатов. Извините, что по-русски, но мордой об стол накануне важнейшего старта — недопустимо. А теперь представьте, на секундочку, что было бы, если бы чемпионат страны являлся отборочным стартом на ЧМ. Мы бы лишились трех золотых медалей. Поехал бы Захар Трофимов, но вы понимаете, что ни в соло, ни в дуэте подиумов бы не было.

Александр Мальцев, Гана Максимова и&nbsp;Майя Гурбанбердиева.«Сашу сломали, мы три дня его в чувство приводили». Тренер сборной — о трех наших золотых наградах ЧМ-2025

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по синхронному плаванию
Александр Мальцев (синхронное плавание)
Гана Максимова
Синхронное плавание
Читайте также
Биолог назвала риски из-за распространившегося в России испанского слизня
Южная Корея предлагает мир Пхеньяну. Что нужно знать
В Госдуме призвали не отменять концерт Канье Уэста в России
«Барселона» — верный выбор Родри. Он даст команде баланс и спокойствие
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
«Разве Соболев сам упал? Но игра у «Зенита» пока не выстроена». Орлов — о разгроме «Динамо»
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Губерниев оценил выступление российских пловцов на чемпионате Европы: «Поставим твердую четверку»
Захарова о триумфе российских гимнасток: «На западе знали, что наших победить сложно, пытались запретить солнцу светить»
Фигуристам придется биться за визы самим. Кто из россиян сможет выступить в Европе?
Гавриков: «Ждем не дождемся, когда будем снова играть за сборную»
Россия подтвердила место среди лидеров в Европе, но не заняла трон. Итоги водного Евро
Россия завоевала золото в командном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике. Первое за пять лет
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер Максимова объяснила, почему синхронисты Мальцев и Платонова не выиграли золото в Сингапуре

Тренер Мальцева не уверена, что останется в сборной России после чемпионата мира
Новости
RSS RSS
Все новости