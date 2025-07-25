Тренер Мальцева: «Накануне чемпионата мира к Саше отнеслись крайне неуважительно»

Тренер российского синхрониста Александра Мальцева Гана Максимова в интервью «СЭ» рассказала о том, что ее подопечный мог отказаться от выступления на чемпионате мира в Сингапуре из-за предвзятого отношения судей на чемпионате страны.

В апреле этого года на чемпионате России в Екатеринбурге нынешний триумфатор ЧМ-2025 (три золота и одно серебро) уступил в произвольной программе солистов Захару Трофимову из Санкт-Петербурга.

— Сашу так сломали, что мы три дня его в чувство приводили, для того чтобы он просто поехал на чемпионат мира, — рассказала Максимова. — Судьи поставили его за спортсменом, который, извините, только полгода назад учился продолжительные винты делать. Приезжал к нам на сбор и должен был стать за Сашей. Я надеялась, что под моим руководством, грамотно выстраивая подготовку, мы сделаем так, что в какой-то момент, когда Саша решит уйти, у нас кто-то придет ему на замену, а не как сейчас — голяк.

То, что судьи допустили на чемпионате страны, — за гранью добра и зла. Я не стала тогда разбирать эту ситуацию, сказала — мы выступим на чемпионате мира и потом будет разбор полетов. Сейчас я это озвучиваю, потому что все, чемпионат мира для нас закончился, я могу говорить. Так относиться к спортсменам, которых можно назвать национальным достоянием, и к тренерам, а я себя считаю не самым плохим тренером, недопустимо.

Это был акт крайнего неуважения по отношению к ведущему спортсмену страны. Он — референс для всего мира. И мы об этом знали. Нам говорили, что наши композиции рассматривают, приводят в пример. И после этого нас вот так просто «опускают» на чемпионате страны. Саша — спортсмен с большим эго, и это нормально, благодаря этому он и добивается таких результатов. Извините, что по-русски, но мордой об стол накануне важнейшего старта — недопустимо. А теперь представьте, на секундочку, что было бы, если бы чемпионат страны являлся отборочным стартом на ЧМ. Мы бы лишились трех золотых медалей. Поехал бы Захар Трофимов, но вы понимаете, что ни в соло, ни в дуэте подиумов бы не было.