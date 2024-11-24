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Фетисов назвал хорошим сигналом смягчение критериев World Aquatics

Руслан Минаев
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации плавания (World Aquatics) о снятии запрета на участие российских и белорусских спортсменов в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду.

«То, что это такой хороший сигнал для остальных федераций, можно допустить. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает. Все этого ждут, я думаю, не только у нас», — цитирует Фетисова ТАСС.

В конце октября Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию. Федерацию водных видов спорта России возглавил Дмитрий Мазепин.

Источник: ТАСС
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