Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании показала свои любимые купальники
12:33
Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина выложила новый пост в Instagram. Российская синхронистка продемонстрировала свою коллекцию купальников.
— Здесь лишь малая часть моей коллекции купальников, но даже так получилось прикольно, — написала Шишкина.
Сегодня во мне снова проснулся дух творчества? ? Я часто получаю в директ вопрос о том сколько у меня купальников и какие любимые??? ? Здесь лишь малая часть моей коллекции купальников, но даже так получилось прикольно? ? ?Оператор: @viktorkurinnoi ? ?Как вам видос?