Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании показала свои любимые купальники

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина выложила новый пост в Instagram. Российская синхронистка продемонстрировала свою коллекцию купальников.

— Здесь лишь малая часть моей коллекции купальников, но даже так получилось прикольно, — написала Шишкина.