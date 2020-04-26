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Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании показала свои любимые купальники

12:33
Алла Шишкина. Фото Instagram.
Алла Шишкина. Фото Instagram.
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Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина выложила новый пост в Instagram. Российская синхронистка продемонстрировала свою коллекцию купальников.

— Здесь лишь малая часть моей коллекции купальников, но даже так получилось прикольно, — написала Шишкина.

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