Двукратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич возвращается в спорт после рождения ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич сообщила, что после рождения ребенка возвращается в синхронное плавание в качестве спортсменки, cообщают «РИА «Новости».

Пацкевич завоевала золото Игр-2012 и Игр-2016 в составе группы. После чемпионата мира 2017 года в Будапеште Пацкевич взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка. Также она работала в качестве тренера в этот период.