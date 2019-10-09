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Двукратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич возвращается в спорт после рождения ребенка

15:57
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Двукратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич сообщила, что после рождения ребенка возвращается в синхронное плавание в качестве спортсменки, cообщают «РИА «Новости».

Пацкевич завоевала золото Игр-2012 и Игр-2016 в составе группы. После чемпионата мира 2017 года в Будапеште Пацкевич взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка. Также она работала в качестве тренера в этот период.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191009/1559587752.html

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