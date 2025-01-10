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Чигирева: «У меня нет цели поехать на чемпионат мира»

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева высказалась об участии российских спортсменов в чемпионате мира по водным видам спорта.

«Отлично, что выступим на чемпионате мира, — приводит Metaratings.ru слова Чигиревой. — Надеюсь, что федерация и спортсмены успеют подготовить все необходимые документы. Я пока не ставила перед собой цель поехать на чемпионат мира в нейтральном статусе. Уверена, что наши спортсмены покажут все, что накопили за годы отсутствия. Буду с нетерпением ждать старты. Надеюсь их прокомментировать. Спортсмены, которые прожили этот год без травм и операций, успеют подготовиться. Тем более наши спортсмены продолжали все это время жить в обычном режиме, тренироваться и соревноваться. Все готовы, главное только — поехать. Я сейчас больше слежу за своим здоровьем».

Чемпионат мира пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Источник: metaratings.ru
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