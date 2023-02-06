Чигирева считает, что рекорд Ромашиной по числу золотых олимпийских медалей не будет побит

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева считает, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина является легендой синхронного плавания, ее рекорд по числу побед на Олимпийских играх вряд ли кто-то превзойдет.

«Света — настоящая легенда нашего спорта. Не думаю, что когда-то ее рекорд по количеству Олимпийских золотых медалей будет побит. Я хорошо помню то время, когда подходила к ней, чтобы сделать фото и взять автограф. Уже через несколько лет мы стояли с ней в одной команде, выигрывали медали, а сейчас мы вместе ведем телеграм-канал о синхронном плавании. Света тот пример, на который должны равняться все спортсмены, не только синхронисты. Она огромная молодец. Будем уговаривать ее выступать на «Шоу олимпийских чемпионов», — приводит слова Чигиревой ТАСС.

Ромашина семь раз становилась победительницей Олимпийских игр. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. 33-летняя россиянка — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.