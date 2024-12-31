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31 декабря 2024, 20:59

Чигирева: «Мне сделали предложение, в Новый год буду вступать в новом статусе»

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева подвела итоги 2024 года.

«Несмотря на мою операцию на колено и другие факторы — это лучший год в жизни. После травмы я восстановилась и вернулась в спорт, даже успела выступить на двух шоу олимпийских чемпионов. С моим молодым человеком мы много путешествовали, снимали видео и даже открыли свою студию под съемки. В завершении этого прекрасного года семьи Арсений сделал мне предложение, так что в Новый год будем вступать с ним в новом статусе. В 2024 году в России стали проводить больше внутренних стартов и шоу, от чего больше зрителей могут посетить наши выступления. Раньше наша сборная была нацелена исключительно на международные старты и люди расстраивались, что не могут увидеть наши соревнования вживую. Надеюсь, что этот вектор продолжит развиваться. Лучший спортсмен года? Не могу назвать, так как я больше занималась своим восстановлением. Все молодцы, что продолжают заниматься своим любимым делом!» — сказала Чигирева Metaratings.ru.

30-летняя спортсменка помимо статуса двукратной олимпийской чемпионки также носит звание 11-кратной чемпионки мира и четырехкратной победительницы первенства Европы.

Источник: Metaratings.ru
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