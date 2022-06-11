Чемпионка мира по синхронному плаванию Калинина об уходе в астрологию: «Мне говорили, что я сошла с ума»

Бывшая российская синхронистка Вероника Калинина объяснила, почему решила завершить спортивную карьеру и уйти в астрологию.

23-летняя Калинина объявила об этом весной 2022 года.

«Помогала ли мне астрология, когда я принимала решение уйти из спорта? Мне помогала, хотя другим казалось, что это секта, запудривающая мозги. Было такое, что мне никто не верил, с родителями были отвратительные отношения, да и сейчас они не такие, как раньше. Мне говорили, что я сошла с ума со своей астрологией. Но я ушла не из-за нее, не из-за того, что звезды мне так сказали. У меня были на это свои причины.

Я понимала, что не могу и не хочу выходить на тренировку. У меня такой подход, что нужно отдавать себя делу полностью. Тут в команду пришли новые девочки, мне нужно было вести команду, а как я могла это делать, если каждый день думала: «Зачем на этот свет появилось синхронное плавание?»

Астрология спасала меня, потому что я успокаиваюсь, когда занимаюсь ей. Мне нравится сам процесс. Поэтому я отвлекалась в этот момент от сложностей. Астрология показала мне, что все достижения в спорте были достигнуты моим упорством и трудом, но всегда приходит момент, когда тебе не хочется ничего. Ко мне он пришел. Я не хотела ни медалей, ни денег, хотела забыть всех, кто к этому причастен. Как-то вот так вот», — цитирует Sport24 Калинину.

Вероника Калинина — пятикратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию. На Олимпиаде-2020 в Токио спортсменка была запасной в составе сборной России.