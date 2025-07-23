Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира в технической программе

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли техническую программу среди смешанных дуэтов на чемпионате мира-2025 в Сингапуре.

Россияне (233,2100 балла) опередили представителей Испании Денниса Гонсалеса Бонеу/Мирею Эрнандес Луну (230,4634) и итальянцев Филиппо Пелати/Лукрецию Руджеро (228,0275).

26-летняя Гурбанбердиева стала трехкратной чемпионкой мира после двух золотых медалей ЧМ-2019 в дуэте с Мальцевым.

30-летний Мальцев взял третье золото турнира в Сингапуре и стал семикратным чемпионом мира.