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Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира в технической программе

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Фото Reuters

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли техническую программу среди смешанных дуэтов на чемпионате мира-2025 в Сингапуре.

Россияне (233,2100 балла) опередили представителей Испании Денниса Гонсалеса Бонеу/Мирею Эрнандес Луну (230,4634) и итальянцев Филиппо Пелати/Лукрецию Руджеро (228,0275).

26-летняя Гурбанбердиева стала трехкратной чемпионкой мира после двух золотых медалей ЧМ-2019 в дуэте с Мальцевым.

30-летний Мальцев взял третье золото турнира в Сингапуре и стал семикратным чемпионом мира.

Александр Мальцев и&nbsp;Майя Гурбанбердиева.«У меня врожденная патология — лишний позвонок, должен был вырасти хвост». Гурбанбердиева и Мальцев — о триумфе на чемпионате мира
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Александр Мальцев (синхронное плавание)
Майя Гурбанбердиева
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