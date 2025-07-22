Российские синхронистки стали вторыми в технической программе на ЧМ-2025 в Сингапуре

Российские синхронистки заняли второе место в командных соревнованиях в технической программе на чемпионате мира в Сингапуре. Они набрали 300.6183 балла.

За команду выступали Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.

Победу в технической программе ЧМ одержали китаянки. Они набрали 307.8001 балла. Третье место заняли испанки (294.8575 балла).

На чемпионате мира в Сингапуре российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. 25 июля в синхронном плавании состоятся финальные соревнования в акробатике.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание

Женщины. Команды. Техническая программа

1. Китай — 307.8001

2. Россия — 300.6183

3. Испания — 294.8575