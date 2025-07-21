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Синхронное плавание

21 июля 2025, 14:39

Российские синхронистки Дорошко и Гайдай завоевали бронзу ЧМ-2025

Павел Лопатко
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай.
Фото Reuters

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали бронзовыми призерками чемпионата мира в Сингапуре.

В технической программе дуэтов Дорошко и Гайдай показали результат 300.2183 балла. Победили австрийки Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри (307.1451 балла), второе место заняли китаянки Яньхань и Яньцзюнь Линь (301.4057 балла).

На чемпионате мира в Сингапуре россиянки выступают в нейтральном статусе. 23 июля Дорошко и Гайдай представят произвольную программу.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание

Женщины. Дуэты. Техническая программа

1. Анна-Мария Александри — Эйрини-Марини Александри (Австрия) — 307.1451

2. Линь Янь Хань — Линь Янь Цзюнь (Китай) — 301.4057

3. Майя Дорошко — Татьяна Гайдай (Россия) — 300.2183

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Синхронное плавание
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