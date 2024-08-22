Бывшая российская синхронистка Анастасия Баяндина после завершения карьеры планирует остаться во Франции

Россиянка Анастасия Баяндина, выступавшая на Олимпиаде в Париже за сборную Франции по синхронному плаванию, поделилась с колумнистом «СЭ» олимпийской чемпионкой Аллой Шишкиной планами на будущее.

— На сегодняшний день я думаю, что останусь во Франции. После российского образования, где я получила диплом тренера, мне пришлось три года проучиться здесь, чтобы получить эквивалент такого же диплома. Естественно, у нас было обучение французскому языку. Спасибо нашему профессору в Инсепе (Национальный институт спорта. — Прим. А.Ш.). Инсеп — это большая спортивная база. Там больше видов спорта, чем было на «Озере Круглом», и она находится на базе университета, поэтому там есть свои профессора и преподаватели. И сейчас мне кажется особенно важным посвящать свое время не только спорту, но и учебе. Поэтому я прошла обучение в сфере коммерческого права. Это не диплом университета, я только на начальном этапе, но мне нравится учиться.

— Ты пока не определилась с профессией? Не обязательно будешь работать тренером?

— Я понимаю, что работа тренера — это протоптанная дорожка. На всякий случай. Во Франции это очень востребованный пост. Тут очень мало тренеров. Как только мы приехали из России, нам сразу задали вопрос, можно ли привезти русского тренера. Пока что у меня пауза с синхронным плаванием, и хочется просто отдохнуть от спорта.

— Ты продолжаешь спортивную карьеру или собираешься уходить?

— Еще до Олимпиады я сказала себе, что точно останусь на чемпионат мира 2025 года в Сингапуре и еще поплаваю, — сказала Баяндина «СЭ».

Полностью интервью Анастасии Баяндиной читайте на сайте «СЭ».