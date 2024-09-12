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Сегодня, 10:36

Брусникина: «Попытаемся связаться с азиатской федерацией с просьбой дать нам возможность выступить на соревнованиях»

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Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина заявила, что организация хочет обсудить возможность участия российских спортсменов в азиатских соревнованиях.

«Данный вопрос, наверное, не находится полностью в ведении федерации. Переход на другой континент — более глобальный вопрос и решается на другом уровне. На сегодняшний день пока таких разговоров нет, но я думаю, что с начала сезона мы попытаемся связаться с азиатской федерацией. Хотим попросить дать нам возможность принять участие в их соревнованиях. Относительно отборов из Азии на мировые турниры... Это глобальный вопрос, который пока не стоит», — сказал Брусникина ТАСС.

Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях под эгидой World Aquatics с февраля 2022 года даже после допуска на турниры в нейтральном статусе. В синхроном плавании атлеты могут выступать только в категории «соло».

Источник: ТАСС
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