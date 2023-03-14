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Сегодня, 22:37

Брусникина заявила, что Ищенко заслужила включение в Международный зал славы плавания

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина заявила, что пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко оставила огромный след в истории вида спорта и достойна включения в Международный зал славы плавания.

«Мы очень гордимся, что Наталью Ищенко включат в зал славы. Это очень почетно, я сама являюсь членом этого зала. Приятно, что наших синхронисток продолжают отмечать на международном уровне, Наталья оставила огромный след в истории нашего вида спорта», — приводит слова Брусникиной ТАСС.

36-летняя синхронистка является пятикратной победительницей Олимпийских игр. Также спортсменка 19 раз побеждала на чемпионатах мира и 12 — на европейских первенствах. Ищенко является абсолютной чемпионкой Европы 2010 года и первой спортсменкой в истории, которой удалось выиграть все четыре вида на чемпионатах Европы. Ищенко завершила карьеру в 2017 году.

Источник: https://tass.ru/sport/17266373
Наталья Ищенко
Синхронное плавание
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