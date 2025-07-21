Китайская синхронистка о победе в квалификации технической программы: «Лучше всего просто делать свое дело»

Бинсюань Сян, входящая в состав команды КНР выигравшей в воскресенье финал произвольной программы в командном турнире синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, прокомментировала победу в квалификации технической программы, которая прошла утром в понедельник.

Сборная КНР обошла команду нейтралов «Б» на 10,7827 балла, получив оценку 306,2460.

— Как прошло?

— Думаю, что мы выступили стабильно, по крайней мере, для меня.

— Давление после вчерашней победы ощущалось?

— На самом деле, мы всегда считали, что лучше всего просто делать свое дело.

— Вчера вечером был финал произвольной, сегодня утром — квал технической. Тяжело?

— Конечно, немного устали, потому что вчера вечером вернулись довольно поздно, а сегодня утром встали очень рано, но я считаю, что уж если расписание таково — мы должны приложить все усилия, в него вписаться.