Алла Шишкина: «Жду, что нас пустят на Олимпийские игры под своим флагом»

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина рассказала, что ждет от олимпийского 2020 года возможности выступить под флагом России на Играх в Токио.

— От 2020 года жду, что нас пустят на Олимпийские игры под своим флагом, под своим гимном, — цитирует Шишкину РИА «Новости». — Для любого гражданина страны это важно, важна возможность представлять свою страну. Мы все надеемся только на лучшее, на то, что все будет в порядке. Готовим произвольную программу и будем надеяться, что все сложится. В мае у нас чемпионат Европы, соперники сильные, но все же без Китая и Японии. А пока все силы брошены на то, чтобы подготовить новую произвольную программу.