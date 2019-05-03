Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала, что продала свой автомобиль BMW, подаренный за победу на Олимпиаде. Спортсменка завоевала золото Игр-2012 и 2016.

"Не буду скрывать, я продала свою олимпийскую BMW.

Причиной послужили несколько факторов:

– Ежегодный автомобильный налог – 60 000 рублей. Почему так много? Автомобиль очень мощный, 306 л.с., и за это идет надбавка;

– Страховка ОСАГО+КАСКО=150 000 рублей в год. Автомобиль считается угоняемым, поэтому без страховки не обойтись;

– Противоугонная спутниковая система – 23 000 рублей ежегодно. Все по той же причине;

– Обслуживание (ТО). Последнее обошлось мне в 65 000 рублей;

– Полный бак бензина в районе 3600 рублей, а если заливать улучшенный, то все 4200 рублей;

– Подсчитав все расходы, я сделала вывод, что ежедневно трачу на автомобиль 1100 рублей, даже если не езжу на нем;

– Машина мне безумно нравилась, я очень благодарна нашему государству за такой подарок. С огромным удовольствием ездила на ней 3 года и именно благодаря этой машине я смогла купить новую, которую смогу обеспечивать без таких серьезных финансовых потерь. Уже сегодня забираю новый автомобиль из салона", – написала Шишкина в Инстаграме.