Алла Шишкина: "Получила очень неприятную травму, молюсь, чтобы мне стало легче к чемпионату мира"

Двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина написала в своем Инстаграме об условиях тренировок в Улан-Уде и полученной травме.

- Большая разница во времени с Москвой, +5 часов. А значит акклиматизация и плохое самочувствие на 3,5 и 9 дни. Другой бассейн и другая вода. Для обычного человека это может показаться странным, но для нас, постоянных обитателей бассейна, существует тяжёлая и лёгкая вода. А так же очень важна температура, количество хлора, глубина и ширина бассейна, освещение и множество других нюансов, к которым нужно привыкать.

Еще вчера я получила очень неприятную травму, растяжение безымянного пальца на правой руке. Пока ежедневно наблюдаю его трансформацию по цвету. И молюсь, чтобы мне стало легче к началу чемпионата мира, - написала Шишкина.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 12 по 28 июля 2019 года в корейском Кванджу.