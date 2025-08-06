Синхронное плавание
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Синхронное плавание

6 августа, 11:00

Мальцев рассказал об угрозе для синхронного плавания в России: «Надеюсь, в Минспорте нас услышат»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александр Мальцев.
Фото Reuters

Чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев в интервью «СЭ» поделился проблемами в развитии мужского синхронного плавания в России. По его словам, Министерство спорта РФ не так охотно развивает мужские дисциплины в стране. Мальцев выиграл три золота и серебро на прошедшем чемпионате мира.

— В России вообще все нормально с развитием мужского синхронного плавания?

— Не совсем. У нас сложилась такая ситуация, что на сегодняшний день в официальный перечень включена только одна дисциплина, в которой могут принимать участие мальчики и мужчины, — это смешанный дуэт. Она появилась с момента официального признания, то есть с 2015 года. Что это значит? Ребята на сегодняшний день могут выступать в этой дисциплине, выполнять разряды, получать премии, если они предусмотрены на соревнованиях, стипендии от своих школ и регионов.

К сожалению, мужское соло, а также допуск мужчин в группы по официальным нашим документам не разрешен. То есть на сегодняшний день мальчики могут выступать в соло, но они не будут получать все то, что могут получать, выступая в смешанном дуэте. Тренерам невыгодно этим заниматься — дополнительная нагрузка, а выхлопа никакого. В итоге микст-дуэт развивается, а соло у нас пробуксовывает. Между тем дисциплина получила международное признание, прошло несколько чемпионатов мира, большая конкуренция уже. Очень надеюсь, что в нашей стране она также будет признана и мы сможем готовиться к выступлению на международном уровне. Если мы не будем уделять этому внимания, то можем отстать.

То же самое касается групп, так как с 2024 года в программе Олимпийских игр группа официально смешанная. Нам нужно идти в ногу со временем и допустить мальчиков к участию в группах. Это должно быть сделано официально, во всех документах. Чем раньше начнем вводить в группы мальчиков, чем быстрее включим мужское соло, тем лучше у нас будет развиваться мужское синхронное плавание. И мы будем конкурентоспособны, потому что в перспективе синхронное плавание в мире будет развиваться именно в этом направлении. Надеюсь, в Министерстве спорта все-таки нас услышат и сделают все необходимые для этого шаги, — сказал Мальцев.

Синхронист Александр Мальцев с&nbsp;медалями ЧМ-2025.«Нам нужно идти в ногу со временем — надеюсь, Минспорт нас услышит». Мальцев — о триумфе на ЧМ-2025

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мальцев (синхронное плавание)
Синхронное плавание
Читайте также
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Мальцев: «Синхронному плаванию не хватает лоббизма, чтобы расширить олимпийскую программу»

Синхронист Мальцев выступил против насилия тренеров в отношении детей

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости