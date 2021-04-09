В российском плавании новая звезда. У нее шикарный Инстаграм и она может затмить даже Ефимову

На прошедшем в Казани чемпионате России по плаванию появилась новая звезда.

Пока Юлия Ефимова дает неоднозначные комментарии по поводу своей дальнейшей карьеры и вызывает хейт в комментариях, 22-летняя Анна Егорова обыгрывает всех на дистанции 400 метров вольным стилем. И не просто берет «золото», а устанавливает новый рекорд России на этой дистанции — 4:04.10.

«Честно говоря, я в шоке. Я не верила до последнего, что я могу показать такое время. Правда в шоке. Очень рада своему первому месту и отбору на Олимпиаду. Нет слов», — сказала новоиспеченная чемпионка России, представляющая Ханты-Мансийск и Калининград.

А ее тренер Степан Ганзей пошутил, что девушке очень помогла пандемия и все, что с ней связано. Целый год Анна усердно тренировалась, а результат продемонстрировала на ЧР. Но, как говорится, в каждой шутке есть лишь доля шутки.

Игры в Токио ждут. А еще там будут более именитые соперницы, да и до мирового рекорда (3.56,46, установленного Кэти Ледеки) работать и работать, поэтому не будем заранее вводить нашу спортсменку в ранг фаворитов ОИ.

Время подойти к главным стартам года в идеальной форме есть. В 2018-м году Анна завоевала «бронзу» чемпионата Европы в Глазго, сейчас ставит рекорды в России и кто знает, что будет дальше с новой красавицей российского плавания? Что, если сегодня в шоке была сама спортсменка, а на Играх в Токио в шоке уже будем все мы? Было бы очень круто.