Сборная России не завоевала ни одной медали в первый день ЧМ по плаванию

В Венгрии завершился первый день чемпионата мира по плаванию.

В Будапеште закончился первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Российские спортсмены, которые выступают на турнире в нейтральном статусе, пока без медалей. Наш лучший результат — четвертые места в женской и мужской эстафетах 4 по 100 метров вольным стилем.

Суркова, Лифинцев и Самусенко пробились в финал

Вечерняя программа началась с заплыва на 400 метров вольным стилем, в котором приняла участие 16-летняя Софья Дьякова. Она стала первой россиянкой, выступившей в финале чемпионата мира по плаванию с декабря 2021 года (тогда наши пловцы в последний раз участвовали в первенстве планеты). Софья заняла восьмое место, отстав от победительницы Саммер Макинтош более чем на 12 секунд. Сама канадка установила новый мировой рекорд со временем 3.50,25.

«Хотелось бы отметить Софью Дьякову, — написала в своем Telegram-канале призер ЧМ-2026 Дарья Муллакаева. — Первый ЧМ, сразу первый финал. Смотрела, как она плыла утром, выдавала максимум сразу же. Но прямо молодчинка. Женское плавание в мире слабее, чем мужское. Нам надо выдавать максимум сразу, мы не можем размениваться или расслабляться. И молодец, что не побоялась сразу начинать».

Дальше — полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляем. Российская пловчиха Арина Суркова финишировала второй с результатом 24,71 секунды и отобралась в финал с общим четвертым временем. Лучшее время показала представительница США Гретчен Уолш, установившая мировой рекорд (23,94). Причем она превзошла свое же достижение, установленное сегодня в предварительном заплыве (24,02).

Затем в бой пошли мужчины. Тоже полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляем. Наши ребята здесь не порадовали: Олег Костин в первом заплыве стал шестым (22,26 секунды), а Роман Шевляков (22,22) закончил седьмым во втором полуфинале. В решающую стадию они не вышли. А швейцарец Ное Понти произвел самый настоящий фурор. Он установил мировой рекорд (21,43), побив свои же предыдущие и без того шикарные цифры (21,50).

В финальном заплыве на дистанции 200 метров комплексом российские девушки участия не принимали. Там солировала олимпийская чемпионка Кейт Дуглас. Американка заняла первую строчку с мировым рекордом (2.01,63).

А у мужчин в этой дисциплине победил американец Шейн Касас (1.49,51). Российский пловец Илья Бородин финишировал шестым (1.52,87).

В полуфинале на дистанции 100 метров на спине наши девушки не выступали, а у мужчин Мирон Лифинцев и Павел Самусенко выполнили минимальную задачу — пробились в финал. Лифинцев преодолел дистанцию за 49,07 со вторым результатом, Самусенко (49,88) — с пятым временем.

Затем к воде подошел Кирилл Мартынычев. В финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем он долгое время шел в лидирующей группе, но чуть подсел ближе к концовке и стал лишь седьмым. Золотую медаль завоевал Ахмед Джауади из Туниса(14.16,40).

В эстафетах не хватило чуть-чуть

Завершали день эстафеты у женщин и мужчин 4 по 100 метров вольным стилем. И в этих дисциплинах наши ребята считались реальными претендентами на медали. К сожалению, не получилось. Не хватило совсем чуть-чуть.

За женскую национальную команду плыли Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Милана Степанова и Арина Суркова. И заняли четвертое место, уступив лишь 0,29 секунды в борьбе за бронзу. Победителями женской эстафеты стали американки (3.25,01) с мировым рекордом. Серебро забрали австралийки, бронзу — канадки.

«Яна Шакирова, почему тебя тут нет? Самый главный вопрос, который я задавала себе, когда увидела списки на ЧМ, — написал Дарья Муллакаева. — Больше комментариев у меня тут нет. Девчонки молодцы, все выдали свой максимум».

У мужчин произошла примерно такая же ситуация. Сборная России (Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков, Александр Щеголев, Андрей Минаков) заняла в финале четвертое место, уступив бронзовым призерам 0,16 секунды. И здесь трон заняли американцы. Их результат 3.01,66 — это очередной новый мировой рекорд.