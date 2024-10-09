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Плавание

9 октября, 16:45

Российские пловцы возвращаются на мировую арену. Нейтральный статус теперь не только у Ефимовой

Российские пловцы начали получать нейтральный статус на Кубок мира
Екатерина Зобова
Заместитель шефа отдела информации
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Андрей Минаков и Ника Годун.
Фото Getty Images
Среди возвращенцев пока нет Чикуновой и Колесникова.

Всероссийская федерация плавания (ВФП) в среду, 9 октября, сообщила о появлении группы спортсменов, которые будут выступать на турнирах под эгидой World Aquatics в нейтральном статусе. «В целях возобновления процесса возвращения российских атлетов на международные соревнования и формирования календарного плана спортивных мероприятий на новый олимпийский цикл было принято такое решение», — рассказали matchtv.ru в пресс-службе ВФП.

В организации также отметили, что спортсмены, которые примут участие в этапах Кубка мира, были выбраны тренерским советом. Некоторые из них нацеливаются на чемпионат мира на короткой воде, который пройдет в Будапеште 10-15 декабря.

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Минаков и Годун уже получили допуск

Федерация уже отправила в World Aquatics документы трех пловцов, которых хочет видеть на международных соревнованиях. И двое — призер чемпионата мира Андрей Минаков, а также чемпионка России Ника Годун — уже получили нейтральный статус. При этом, как объяснил глава ВФП Владимир Сальников, высокие результаты на этапах Кубка мира пока не являются приоритетом для пловцов. Прицел делается на ЧМ в Будапеште, который состоится 10-15 декабря.

«Решение было принято, чтобы понять, какие реальные условия будут на месте, на самих соревнованиях. Сейчас мы пока говорим о трех спортсменах, двое из которых уже получили нейтральный статус. Мы держим в уме этапы Кубка мира, но они не ложатся в подготовку спортсменов, которые приняли такое решение. Поэтому прицел на выступление на чемпионате мира в Будапеште», — сказал Сальников match.tv.

Юлия Ефимова и Евгения Чикунова.
Фото Всероссийская федерация плавания

Пока без Чикуновой

В списке спортсменов, которые подают документы на нейтральный статус, пока нет рекордсменки мира Евгении Чикуновой. Об этом она сама сообщила журналистам.

«Я не подавала на нейтральный статус. Меня среди названных спортсменов нет», — отметила Чикунова.

Не отправлялись документы и на двукратного призера Олимпиады в Токио Климента Колесникова, который является одним из лидеров национальной команды в плавании на спине: ему принадлежит рекорд мира на дистанции 50 метров. Данную информацию подтвердил Сальников.

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Однако появление фамилий Чикуновой и Колесникова в первом же списке нейтральных спортсменов от федерации, наверное, выглядело бы странно. Евгения в интервью неоднократно ранее говорила, что не готова на предложенных World Aquatics условиях выступать на международных соревнованиях. И так быстро «переобуваться» было бы вызывающе некрасиво.

Ситуация с Колесниковым схожая. Как и Чикунова, он также не раз говорил о нежелании ехать на международные турниры в качестве нейтрального атлета.

«Знаю, что ребята поедут выступать, смотреть, какое отношение к нашим спортсменам на международной арене в текущих реалиях, чтобы двигать этот занавес, который был опущен на нас. И надеюсь, что после их выступлений международная федерация не останется в стороне, будут в дальнейшем налажены все отношения, и мы сможем уже все вместе вернуться на международную арену, но с полноценными правами на выступление», — сказал Колесников.

Юлия Ефимова.
Фото Всероссийская федерация плавания

Кто уже выступает?

Пока из российских пловцов ранее, идя наперекор позиции ВФП, нейтральный статус получили Юлия Ефимова и Евгений Сомов. Шестикратная чемпионка мира не сумела отобраться на Олимпиаду в Париже. Тем не менее 32-летняя спортсменка не собирается завершать спортивную карьеру и готовится выступить на последнем этапе Кубка мира-2024. Планировалось, что она поедет на международные соревнования раньше, но ее покусала собака, из-за чего пришлось на время прервать тренировки.

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Сомов выступил на Играх в Париже, но не смог отобраться в финал на дистанции 100 метров брассом, а в кроле на 50 метров и вовсе вылетел на предварительной стадии. Отметим, что самым первым право выступать на международных соревнованиях получил Иван Гирев, однако так им и не воспользовался, а в апреле попросил World Aquatics аннулировать его нейтральный статус.

Плавание
Андрей Минаков
Владимир Сальников
Евгений Сомов
Евгения Чикунова
Климент Колесников
Юлия Ефимова
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