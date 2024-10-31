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Четверо в одной лодке. Водные российские федерации окончательно объединились

Российские федерации водных видов спорта объединились в одну
Егор Сергеев
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Дмитрий Мазепин
Дмитрий Мазепин возглавил Федерацию водных видов спорта России.
Фото Всероссийская федерация плавания, Global Look Press
На очереди — изменения в гребле на байдарках и каноэ.

В российском спорте продолжается тренд, касающийся объединения федераций по «смежным» видам спорта. Вслед за гимнастическими в структуру-гигант слились водные дисциплины — плавание, синхронное плавание, водное поло и прыжки в воду.

Официальное объявление

В четверг, 31 октября, стало известно, что Всероссийская федерация плавания (ВФП), Федерация водного поло России (ФВПР), Федерация синхронного плавания России (ФСПР) и Российская федерация прыжков в воду (РФПВ) объединились в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР).

Данная модель соответствует международному разделению. На мировом уровне водными видами также управляет одна федерация — World Aquatics.

Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию. Федерации водных видов спорта тоже решили объединить. Следующие на очереди лыжи?

Главным идеологом объединения гимнастических и водных видов является назначенный весной министром спорта РФ Михаил Дегтярев, активнее остальных рассуждающий о пользе такого рода слияний и лоббирующий их. По его словам, изменения повысят эффективность управления федерациями, так как «уберут бюрократию и усилят вертикаль».

Дегтярев отмечал, что уже в ближайшее время аналогичной процедуре подвергнутся и другие «смежные» виды, указав, что «изменения назрели» в гребле на байдарках и каноэ и гребном слаломе.

Глава Всероссийской федерации плавания Дмитрий Мазепин
Дмитрий Мазепин.
Фото Global Look Press

Кто займет пост президента Федерации водных видов спорта

Изначально войти в руководящие органы новой федерации планировали президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников и президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. Кроме того, свое участие в работе организации не исключил президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов.

Однако Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру основателя и экс-владельца компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Теперь его официально избрали главой Федерации водных видов спорта. Он был единственным кандидатом. Сальников, Шаронов, Дружинин и бывшая глава федерации синхронного плавания Ольга Брусникина вошли в состав президиума ФВВСР.

Дмитрий Мазепин возглавит Федерацию водных видов спорта России. Сюрприз дня: объединенную Федерацию водных видов спорта возглавит Мазепин-старший. Его поддержал Дегтярев

Во время заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое прошло на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе, Мазепин обещал, что наша сборная станет лидером следующих летних Олимпийских игр по количеству медалей в водных видах спорта.

«Мне понадобится месяца три, чтобы сформировать программу. Думаю, к следующим Олимпийским играм мы подготовимся и принесем по совокупности лидерство в комплектах медалей, на которые должна рассчитывать такая великая страна, как Россия. Плаванием занимается 2,7 миллиона человек, это для России большой потенциал. Мы в объединенной федерации рассчитываем, что будет разыгрываться 48 олимпийских медалей, для этого нам нужно развить детский спорт, юношеский спорт, развить профессиональные команды», — сказал спортивный чиновник.

Дмитрию Мазепину 56 лет. Ранее он возглавлял наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания (ВФП), так что в этом виде спорта далеко не новичок. Его сын — Никита — автогонщик, выступавший в «Формуле-1». В октябре этого года он объявил о завершении карьеры пилота.

Дмитрий Мазепин
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