Ефимова провалила первый старт на чемпионате Европы. Что происходит со знаменитой россиянкой?

У Юли фантастическая карьера, но сейчас она далека от своих лучших кондиций. А впереди Игры в Токио.

После сенсационного непопадания Юлии Ефимовой в команду на 200 м брассом по итогам отбор, ее выступление на чемпионате Европы ожидалось с особым нетерпением. Все задавались вопросом: а если она будет феерить в Будапеште, что тогда? Поставят ли ее на коронную дистанцию на Олимпиаде вопреки результатам чемпионата России?

Главный тренер сборной Сергей Чепик на подобные вопросы спокойно отвечал: пусть сначала Юлия выиграет те же 200 м на «Европе», какой смысл рассуждать о том, что может быть, а может и не быть?

И он был прав. Чемпионат Европы показывает, что со времен отбора никакого прорыва не случилось — форма Ефимовой примерно на том же уровне. Она без особого запаса плыла 100 м в предвариловке и полуфинале, а в финале шестикратную чемпионку мира откровенно накрыло метров за 20 до финиша. Итоговый результат Юли — 1.06,33. Для нее это смешные секунды. Даже на «России» было на 0,11 быстрее. Как следствие — только четвертое место в Будапеште. Это настоящая сенсация, потому что на «сотне» у нее была выдающаяся серия:

ЧМ-2009 — серебро

ЧЕ-2010 — золото

ЧМ-2011 — четвертое место

ОИ-2012 — седьмое место

ЧМ-2013 — серебро

ЧМ-2015 — золото

ОИ-2016 — серебро

ЧМ-2017 — бронза

ЧЕ-2018 — золото

ЧМ-2019 — серебро

То есть восемь лет, начиная с Барселоны-2013, Юлия не покидала пьедестал на крупных стартах на 100 м. Но беспокоит больше не деревянная медаль на этой «Европе». Даже с учетом того, что Ефимова сейчас нагружена и чемпионат Европы — лишь этап подготовки к Олимпиаде, сильно настораживает ее время. Нет сомнений, что секунду она к Токио скинет. Но Лилли Кинг поплывет в Японии из 1.04 — а это совершенно другой уровень. Рекорд мира американки — 1.04,13. И она наверняка попытается побить его на главном старте пятилетия.

Юля вообще-то тоже плыла на ЧМ-2017 1.04,36. Это космос. Но пока она крайне далека от тех секунд. И прямо сейчас все выглядит так, что Лилли Кинг на 100 м для россиянки абсолютно недосягаема. А на 200 м Ефимова не отобралась и, судя по ее «сотне», чего-то выдающегося на этой дистанции на нынешней «Европе» не покажет. Все это очень грустно. Потому что у Юлии шикарная карьера. Она била мировые рекорды, шесть раз побеждала на чемпионатах мира. Для того чтобы закрыть в плавании все, остались Олимпийские игры. В Токио у нашей спортсменки будет уже четвертая попытка взять заветное золото. Своей карьерой она точно его заслужила. Но, увы, все указывает на то, что на предстоящих Играх шансы Ефимовой на победу крайне невелики.

Остается надеяться только на чудо и характер Юли, которая умеет переворачивать ситуации в свою пользу даже тогда, когда в это никто уже не верит.

Будапешт, Венгрия

Чемпионат Европы по плаванию



Женщины. Брасс. 100 м. 1. Ханссон (Швеция) — 1.05,69 (Швеция). 2. Кастильони (Италия) — 1.06,13. 3. Карраро (Италия) — 1.06,21. 4. Ефимова (Россия) — 1.06.33.



Мужчины. Кроль. 100 м. 1. Колесников (Россия) — 47,37. 2. Миресси (Италия) — 47,45. 3. Минаков (Россия) — 47,74.