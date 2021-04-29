Пловец из Индии жалуется в FINA на манипуляции в квалификации в Ташкенте, узбеки обвиняют его в черной зависти.

На Олимпийские игры хотят все спортсмены. Некоторые — очень сильно. Но есть руководители, желание которых выплескивается через край. Вот, например, совершенно сумасшедшая история из Ташкента. Там проходил открытый чемпионат Узбекистана по плаванию. Он же — отбор в Токио. Вряд ли вы о нем слышали. Строго говоря, про турнир не узнал бы практически никто, если бы не индийский пловец Ликит Селвараш Према, который устроил акцию протеста прямо по ходу своего заплыва.

Сначала она прошла незаметно. И только когда Према залил на YouTube видео, на котором обратил внимание на некоторые особенности соревнований и призвал Международную федерацию водных видов спорта провести расследование, стало горячо.

Индийский пловец рассказывает, что во время турнира табло с результатами постоянно зависало. И потом появлялись неожиданные результаты. Причем если наложить секунды в официальном протоколе с видео — совпадения не будет. Особенно бодро рисовались результаты в утренних квалификациях, на которые, как правило, вообще никто не обращает внимания. Так, по утверждению Премы, главная звезда узбекского плавания Алексей Тарасенко проплыл в предварительном заплыве 100 м кролем за 51 с копейками. Но ему подправили результат сразу на 48,55. Это — норматив для участия в Олимпиаде.

На сотне баттерфляем все получилось еще веселее. Товарищ Ликита по сборной Индии Сажан Пракаш вроде бы показал лучшее время в предвариловке. Однако в протоколе он неожиданно оказался на третьем месте. Позади двух местных ребят. В финале Пракаш обыграл обоих. Со скромными 53,69. Это куда медленнее, чему у тех было в квалификации. Но у него норматива нет, а у узбекских пловцов — есть. Прему все это так взбесило, что после стартовой сирены на своей дистанции — 200 м брассом — он даже не прыгнул в воду. А спустя 2.05 начал бить по бортику, требуя, чтобы ему засчитали мировой рекорд. Перформанс, который оценил бы Павлов-Андреевич.

Индиец уверяет, что после этого к нему подошли местные решалы и объяснили: сверху поступила команда — 10 человек должны отобраться на Олимпиаду, а происходящее тут — не его ума дело. Пытались с ним договориться. Но Према от взятки отказался. Тогда на него начали давить. Заставляли подписать бумагу, в которой говорилось, что он неуравновешен и не прыгнул в воду не в качестве протеста, а потому что из-за плохого слуха тупо не услышал команду сирены.

FINA пока молчит. А вот Федерация плавания Узбекистана уже выступила с заявлением. Признала, что кое-какие сбои с табло действительно были, но подчеркнула — все их незамедлительно устранили. И у официальных представителей Афганистана, Туркменистана и Индии никаких вопросов нет. Все довольны. Что же до видео Премы, то они — любительские и служить доказательством чего бы то ни было не могут. А вся его акция — она из черной зависти к достижениям пловцов из Узбекистана.