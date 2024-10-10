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Плавание

10 октября, 17:00

«Хочу выступать под флагом России». Евгений Рылов отказался от нейтрального статуса

Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Егор Сергеев
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Евгений Рылов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Но он ему вроде бы и не полагался.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не собирается получать нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом пловец сообщил в комментариях своего Telegram-канала.

«Не имею желания получать нейтральный статус, хочу выступать под флагом России», — написал Рылов.

Накануне допустили некоторых россиян

Вопрос о возвращении Рылова на международные соревнования возник в свете того, что в среду, 9 октября, сразу двое россиян вернулись в большую воду. World Aquatics (Международная федерация плавания) допустила к своим турнирам чемпионку России Нику Годун и призера чемпионата мира Андрея Минакова. Однако оба спортсмена будут выступать в нейтральном статусе. До этого в такой категории были только Юлия Ефимова и Евгений Сомов.

 
Андрей Минаков и&nbsp;Ника Годун. Российские пловцы возвращаются на мировую арену. Нейтральный статус теперь не только у Ефимовой

Ранее Всероссийская федерация плавания создала группу спортсменов, готовых выступать без флага и гимна. «В целях возобновления процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования и формирования календарного плана спортивных мероприятий на новый олимпийский цикл было принято решение по группе спортсменов, готовых выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой World Aquatics, в нейтральном статусе.

Спортсмены, которые примут участие в этапах Кубка мира, выбраны решением тренерского совета. World Aquatics уведомила Всероссийскую федерацию плавания о двух спортсменах, которым уже выдали статус нейтрального спортсмена», — цитирует пресс-службу ВФП «Матч ТВ».

Евгений Рылов с золотой медалью Олимпиады в Токио.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Рылов, вероятно, не получил бы допуск

Отказ олимпийского чемпиона от участия в соревнованиях на достаточно унизительных условиях выглядит благородно, однако он больше похож на упреждающий удар. Дело в том, что в октябре 2024-го WA утвердил ряд критериев, по которым россиянам и белорусам будет выдаваться нейтральный статус. В целом их ослабили (о деталях «СЭ» подробнее рассказывал в этом тексте), но остался ряд ограничений.

В их числе — отсутствие публичной поддержки СВО, а также отсутствие связей с военными организациями. По этим критериям Рылов просто не сможет получить нейтральный статус — в 2022 году он появился на митинге в «Лужниках», из-за чего получил многомесячный бан.

Ранее Евгений уже отказывался от получения нейтрального статуса — заявлял, что не поедет на Олимпиаду в Париж. «Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране», — цитировал пловца «Матч ТВ».

 
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Но что тогда, что сейчас у Рылова было мало шансов пройти «политический фильтр». К слову, схожего мнения придерживается Дмитрий Губерниев. «На самом деле Жене и не дали бы нейтральный статус. Не знаю, этот факт и его заявление — прямые, которые расходятся в разные стороны или идут параллельно. Но, к сожалению, на нейтральный статус он рассчитывать не мог. Возможно, сам Евгений таким образом сыграл на опережение. Молодец, что так сказал, это его право», — приводит слова телеведущего «ВсеПроСпорт».

В активе Рылова — две золотые медали на Олимпиаде (Токио-2020), два золота чемпионата мира, три золота чемпионата мира на короткой воде, четыре золота чемпионата Европы.

Плавание
Евгений Рылов
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