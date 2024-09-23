«Покусала бездомная собака». Ефимова пропустит сезон на короткой воде из-за коварного нападения

При этом спортсменка планирует выступать до Олимпиады-2028.

32-летняя пловчиха Юлия Ефимова пропустит Кубок мира на короткой воде, который пройдет с 18 октября по 2 ноября в трех городах — китайском Шанхае, южнокорейском Инчхоне и в Сингапуре. В эфире программы «Громко» телеканала «Матч ТВ» россиянка объяснила причины такого решения. И они оказались крайне необычными.

Почему Ефимова пропустит турнир

В эфире Юлия рассказала о нападении бездомной собаки, из-за которого она почти на месяц выбыла из тренировочного процесса. «В начале сезона произошел неприятный инцидент, меня покусала бездомная собака, поэтому тренировки отложились почти на месяц. Для меня это было очень неприятно, потому что приходилось принимать медикаменты, которые не хотелось бы употреблять. Я планировала участвовать в этапах Кубка мира. Теперь, вероятнее всего, успею только на последний этап», — поделилась пловчиха.

Трехкратный призер Олимпиад Ефимова имеет в карьере лишь одну медаль с чемпионата мира на короткой воде — бронзу на дистанции 200 м брассом. Тот турнир проходил в 2008 году в Манчестере. Предстоящий Кубок мира станет отборочным этапом для зимнего чемпионата мира по водным видам спорта, который запланирован в Будапеште 10 — 15 декабря. Соответственно, на этот турнир Юлия отобраться, видимо, не успевает, даже если стартует в ноябре в Сингапуре.

Юлия Ефимова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сколько Ефимова еще будет выступать

Также Юлия рассуждала в телеинтервью на другие темы: например, поведала, сколько еще планирует продолжать спортивную карьеру. «Заканчиваю карьеру? Пока нет, сейчас нужно тренироваться, чтобы принимать участие в международных соревнованиях. Зачем продолжать выступать? Для меня всегда была мечта завоевать золотую медаль Олимпиады, но пока не удалось. Это меня так долго и удерживает в спорте», — заявила Ефимова.

На прошедшую в Париже этим летом Олимпиаду спортсменка не отобралась по спортивным причинам, хотя получила нейтральный статус от Международной федерации плавания. Другие российские пловцы, напомним, отказались выступать в Париже без флага. На Играх 2012 года россиянка выиграла бронзу на дистанции 200 м брассом, в 2016-м она завоевала два серебра — на 100 и 200 м брассом. Кроме того, Юлия — шестикратная чемпионка мира на длинной воде.

Во время Олимпиады Ефимова участвовала в Кубке России

Брассистка рассказала, что многие иностранные спортсмены даже не знают причину, по которой большинство россиян не участвует в международных стартах. «Многие иностранные спортсмены не знают, почему мы пропускаем соревнования. Спрашивают: «Почему вас так долго не было?» — поделилась пловчиха.

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал «Матч ТВ», что организация никак не препятствует участию допущенных атлетов в международных соревнованиях. По его словам, окончательное решение принимает сам спортсмен. «Мы тут никаких препятствий не чиним», — подчеркнул Сальников.

Минувшим летом вместо Олимпиады пловчиха отправилась в Екатеринбург на Кубок России, который проходил с 23 по 28 июля. Там Юлия стала третьей на дистанции 100 м брассом, однако больше запомнилась критикой условий проживания. Спортсменка жаловалась на маленькие номера и на то, что на две спальни предусмотрен один туалет. Глава Федерации плавания города Москвы Евгений Коротышкин, его организация занималась заселением, достаточно жестко ответил Ефимовой, в спор даже пришлось вмешаться Сальникову.