Литовская олимпийская чемпионка несколько лет ездила с недействительными правами. Это выяснилось после ДТП

Теперь Рута Мейлутите будет ходить пешком.

Литовская пловчиха Рута Мейлутите попала в ДТП, после которого полиция выяснила, что она несколько лет ездила по недействительным правам. Спортсменку оштрафовали на 300 евро, а ближайшие месяцы она не сможет управлять автомобилем.

Как произошла авария

ДТП случилось 24 октября в городе Каунас примерно в полдень. Врезались два легковых автомобиля, за рулем одного из них оказалась олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлутите — она управляла BMW. Спортсменка столкнулась с Toyota Yaris, за рулем которой сидела женщина 1972 года рождения, виноватой в аварии оказалась именно пловчиха.

Литовское издание Delfi со ссылкой на местную полицию сообщило, что Мейлутите попалась на месте происшествия с недействительными правами. В 2020 году она превысила скорость, но так как была начинающим водителем, к ней не применили санкций, а просто отправили на дополнительные занятия. От девушки требовалось пройти уроки психологии, теоретические и практические курсы. Пловчиха этого не сделала, из-за чего ее водительское удостоверение было аннулировано.

Рута Мейлутите. Фото Global Look Press

Последствия для спортсменки

Мейлутите отделалась минимальным штрафом в 300 евро, хотя по кодексу об административных правонарушениях ей грозило наказание до 560 евро.

Также спортсменку лишили прав на девять месяцев (максимум ее могли наказать на год. - Прим. «СЭ»), но у литовки есть 20 дней на обжалование решения. Глава каунасской полиции Реда Зараускене подтвердила эту информацию для издания Delfi.

Как проходит ее карьера

27-летняя пловчиха стала олимпийской чемпионкой еще в 2012 году — тогда она заняла первое место на стометровке брассом. В 2019-м Мейлутите неожиданно объявила о завершении карьеры, поскольку ей грозила двухлетняя дисквалификация за пропуск трех допинг-тестов.

«Я готова начать новую главу в жизни. Я всю себя отдавала плаванию, я жила в спорте с ранних лет. Теперь я хочу отдохнуть от тяжелого тренировочного режима и лучше узнать мир вокруг себя», — объясняла решение спортсменка.

Правда, реальной причиной ухода из спорта многие называли именно проблемы с допингом — уже в 2021 году она вернулась на плавательную дорожку. Несмотря на данную историю, Рута ранее достаточно грубо высказывалась об участии россиянки Юлии Ефимовой в соревнованиях после отбывания дисквалификации из-за употребления мельдония.

Рута Мейлутите и Юлия Ефимова. Фото Global Look Press

«Раньше я уважала ее, считала одной из самых сильных соперниц, — говорила литовка. — Теперь я не расцениваю ее как честную спортсменку. Она приняла допинг случайно? Ефимова в спорте уже не один год и прекрасно знает, насколько нужно быть осторожной с разными веществами. Я думаю, что ей дали очень мягкое наказание. Люди, которые применяли допинг, должны наказываться более сурово. Поздравляю, FINA. Вы потеряли доверие тысяч чистых пловцов и болельщиков».

Мейлутите завоевала олимпийское золото в 2012-м в возрасте 15 лет, став самой молодой чемпионкой в плавании за предыдущие 16 лет, а также первой литовской пловчихой с медалью Игр. Помимо этого, Рута пять раз выигрывала золото чемпионатов мира и трижды — чемпионатов Европы. В 2024 году она стала лучшей на мировом первенстве на дистанции 50 метров брассом.