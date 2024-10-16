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20-летняя пловчиха ушла на OnlyFans и хочет стать министром спорта Парагвая. Летом ее выгнали с Олимпиады

Парагвайская пловчиха Луана Алонсо создала страницу на OnlyFans
Егор Сергеев
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Луана Алонсо.
Фото соцсети
Сомнительный карьерный рост.

20-летняя парагвайская пловчиха Луана Алонсо создала личный аккаунт на OnlyFans спустя два месяца после того, как ее выгнали с Олимпиады в Париже. Подписаться на эксклюзивный контент спортсменки можно за 35 долларов в месяц.

Что произошло на Играх

Руководство парагвайской сборной указало ей на дверь после того, как девушка переночевала за пределами Олимпийской деревни.

«Вас немедленно просят покинуть расположение сборной. Ваше присутствие создает неподходящую атмосферу внутри команды», — говорилось в заявлении главы НОК Парагвая Ларисы Шере.

Незадолго до этого Алонсо участвовала в заплыве на 100 метров баттерфляем и заняла 29-е место в общем зачете, не пройдя в полуфинал.

Луана сразу после выступления в Париже объявила о завершении карьеры. Она подчеркнула, что приняла решение еще до старта Олимпиады, а слабый результат никак на это не повлиял.

Новый виток

Спустя несколько месяцев девушка сообщила о своем следующем шаге в карьере. Она запустила собственную страницу на OnlyFans — площадке, считающейся одной из главных в мире для любителей и создателей видео для взрослых.

Портал набрал большую популярность из-за отсутствия цензуры и запрета на наготу — это одно из его основных отличий от Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), в которой у Алонсо сейчас 1,1 миллиона подписчиков.

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Но заработком на блоге блондинка ограничиваться на собирается. В будущем она планирует возглавить министерство спорта Парагвая.

«Я собираюсь поехать учиться в Соединенные Штаты, продолжу карьеру в области политологии и (почему бы и нет?) стану министром спорта однажды», — сообщила девушка своим подписчикам.

Фото соцсети

Тенденция

Создание аккаунтов на OnlyFans уже стало обычным делом для современных спортсменов. Особенно для тех, кто не может претендовать на крупные гонорары из-за низких результатов.

Во время Олимпиады-2024 журналисты писали, что так подрабатывает британский прыгун в воду Джек Лохер и канадская шестовичка Алиша Ньюман. «Примером» для многих стал финансовый успех австралийской гонщицы Рене Грэйси, которая ничего не добилась в спорте, но благодаря высокой популярности эротического контента сумела вернуться на трассу и оплачивать свою карьеру пилотессы. Также успешна на OnlyFans российская экс-теннисистка Софья Жук и бывшая баскетболистка Екатерина Лисина.

Среди звезд аккаунты на сайте есть у экс-бойца UFC Пейдж Ванзант и у теннисиста Ника Кирьоса.

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