Скандальный тренер по плаванию снова в центре громкого дела. Его чуть не посадили из-за конфликта с полицией

Александр Ильин обвиняет своих оппонентов в коррупции в новосибирском бассейне «Маяк».

Заслуженный тренер России (плавание и подводное плавание) Александр Ильин утверждает, что раскрыл коррупционную схему в Новосибирске. Заявлениями для СМИ известный наставник чемпионов мира и Европы ограничиваться не стал: он уже подал заявления в Следственный комитет, прокуратуру, Контрольное управление Новосибирской области, Росфинмониторинг по Сибирскому федеральному округу и Федеральную налоговую службу.

Ильин получил широкую известность благодаря скандалу в аэропорту Санкт-Петербурга, когда полгода назад противился антиковидным ограничениям и устроил настоящее сражение с полицейскими, которые пытались призвать его к порядку. Сейчас бунтарский нрав привел наставника к конфликту с местными спортивными чиновниками. Причем Ильин не скупится на жесткие обвинения. Вопрос в том, есть ли у него необходимые доказательства.

Фото Соцсети

Договорился с министром, но разругался с директором школы олимпийского резерва

Осенью 2021 года по устной договоренности с министром спорта Новосибирской области Сергеем Ахаповым (ЗМС СССР по подводному плаванию) Александр Ильин получил бесплатное время для тренировок в новом бассейне «Маяк» (располагается в одноименном бизнес-центре). Тренер набрал экспериментальную группу из десяти детей, которых планировал сделать чемпионами за короткий срок. Также «бесплатной водой» пользовалась одна из самых известных подопечных Ильина — трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова.

Непосредственно к соревнованиям детей готовила Елизавета Ческидова, которую не удалось устроить на полную ставку в спортшколу олимпийского резерва водных видов спорта (для этого необходимо 24 подопечных). Родители юных спортсменов доплачивали ей из своего кармана: их удовлетворял прогресс и результаты. Чиновников (по словам Ильина) до поры до времени такой расклад устраивал: экономия бюджета все же.

Однако у тренера случился конфликт с директором СШОР Сергеем Герасимовым. Последний якобы не пустил Виталину Симонову тренироваться бесплатно необходимое количество часов перед чемпионатом России и отправил Ильина договариваться с частной структурой «Академия плавания», которая занимается продажей абонементов всем желающим. Тренер оплатил 34 тысячи рублей из своего кармана (у Ильина свой бизнес в энергетической сфере), а затем пожаловался министру Ахапову о ситуации.

Однако чиновник, по словам специалиста, не только не помог Ильину, но и якобы стал утверждать, что вообще не обещал «бесплатную воду». Этот разговор имел последствия для подопечных тренера: 28 февраля 2023 года Елизавету Ческидову уволили из СШОР (с формулировкой о том, что уехала на соревнования и бросила часть детей без присмотра). С последним утверждением категорически не согласился Ильин: по его словам, дети в это время тренировались у него. Однако официально Александр в СШОР оформлен не был (хотя и предлагал взять его внештатным тренером забесплатно).

Теперь ему приходится покупать абонементы и своим взрослым спортсменам, и оставшейся части детской группы. Ильин призывает проверить схему взаимодействия государственной спортшколы олимпийского резерва и частной «Академии плавания». Помимо перепродажи финансируемого из бюджета времени в бассейне тренер отметил также сбор оргвзносов за соревнования, которые в официальных бумагах с печатью вроде бы не фигурируют.

Управляющий «Академии плавания» Роман Петухов (ИП оформлено на его жену) в беседе с корреспондентом «Новостей Новосибирска» утверждает, что фирма — «обычные арендаторы». Директор СШОР Герасимов же признал, что перепродавал время на дорожках частной организации, но при этом заявил, что Ильин врет о договоренности с министром о якобы «бесплатной воде».

Конфликт же чиновника с тренером, по словам первого, случился на почве обиды из-за того, что Виталине Симоновой «пришлось брать воду по коммерческой цене», потому что ей понадобилось тренироваться именно в «Маяке», а не в другом бассейне («Нептуне», там дорожку выделяли бесплатно). А Ильин из-за этого «обиделся и объявил войну».

Александр Ильин и Виталина Симонова. Фото Соцсети

Скандальное прошлое тренера и его подопечной

Александр Ильин и Виталина Симонова успели в прошлом отметиться в двух громких делах. Первое — допинговое: в 2015 году спортсменку отстранили от соревнований на четыре года после положительного допинг-теста (после апелляции в Спортивном арбитражном суде срок дисквалификации сократили вдвое).

Второе — об оскорблении представителей власти. В ноябре 2021 года Ильина и Симонову задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Тренер и спортсменка отказывались соблюдать масочный режим и оказывали сопротивление полицейским. Дело закончилось административным наказанием. Но имело широкий резонанс в соцсетях благодаря видео, на котором несколько полицейских никак не могут справиться с атлетичным специалистом.