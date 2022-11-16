Легенда плавания изменила супругу с партнером по сборной. А замуж вышла за нового тренера

Железная Леди (прозвище Хоссу) — одна из главных мировых звезд плавания последних десяти лет. Венгерка трижды выигрывала Олимпийские игры и 26 раз становилась чемпионкой мира. На ее счету 35 золотых медалей первенств Европы, а также множество рекордов, которые еще не скоро побьют. Список ее спортивных достижений впечатляет и заставляет смотреть на нее с огромным уважением.

Однако в судьбе Хоссу есть и неприятные моменты, связанные со скандалами в ее личной жизни. Она изменила своему мужу-тренеру Шейну Тусупу с партнером по сборной. Скандал отразился на результатах спортсменки. Некоторые спонсоры отказались сотрудничать с пловчихой, а общество выступило с осуждением.

В этом материале «СЭ» рассказываем подробности громкой истории, перевернувшей карьеру Хоссу. Небольшой спойлер: сейчас девушка замужем за новым тренером.

Катинка Хоссу. Фото Global Look Press

Муж-наставник

Было время, когда Хоссу после развода порицали даже преданные болельщики. Все претензии сводились к одному — сможет ли великая пловчиха добиваться результата без своего мужа — энергичного тренера Тусупа.

«Мне хотелось крикнуть: «Я знаю, что делаю!» — говорила Хоссу в интервью Sports Illustrated. — У меня не было страха, я была полностью уверена в себе. Я женщина, а иногда эти ситуации отличаются от тех, что есть у спортсменов-мужчин... Иногда тренеры получают больше доверия, чем спортсмены».

Бывший супруг Хоссу помог ей выиграть четыре медали Олимпиады, а также установить рекорды в комплексном плавании на 200 и 400 метрах. Шейн Тусуп вел ее соцсети и создавал контент на тренерской площадке для медиа. Интерес к Железной Леди неуклонно рос.

Хоссу и Тусуп начали встречаться в 2008 году после знакомства во время учебы в Университете Южной Калифорнии. В 2013-м они поженились. Избранник венгерки был больше похож на бодибилдера, чем на тренера по плаванию. Но только на первый взгляд: позже под его руководством пловчиха завоевала золотые медали Олимпиады-2016. Результаты пришли. В конце того сезона FINA признала Тусупа тренером года.

Их дуэт оказался очень продуктивным, пока личное напряжение между ними не переросло в нечто большее.

Шейн Тусуп и Катинка Хоссу. Фото Соцсети

Обвинение в измене и развод

Первые сигналы о проблемах в браке появились на чемпионате Европы-2017 в Копенгагене. Тусуп отсутствовал в тренерской зоне во время турнира. По словам Хоссу, это произошло из-за мигрени. Но в марте 2018-го на чемпионате Венгрии супруга не было даже на трибунах. Что-то было явно не так.

«У нас есть проблемы, но мы вместе работаем над этим», — признавалась Хоссу.

Проблемы в итоге не решились. В мае стало известно, что пара разводится. Тусуп опубликовал заявление в соцсетях, где обвинил девушку в измене с партнером по сборной Венгрии.

«Эти «личные проблемы» заключались в том, что она предала меня. Своим признанием мне она разрушила святость нашего брака, переспав со своим партнером по тренировкам Дэниелом Дудасом», — написал Тусуп в своем письме (в соцсетях Шейна сохранился даже совместный снимок Катинки с любовником).

По его словам, Хоссу попадалась на измене и раньше, но извинялась и просила простить ее.

«Когда я оглядываюсь назад на наши десять совместных лет, то задаюсь вопросом: было ли ее отношение ко мне реальным? После всей крови, пота и слез, которые я отдал за нее, посвятив свою жизнь тому, чтобы помочь осуществить все ее детские мечты, теперь становится очевидным, что мной манипулировали, меня обманывали и что наши отношения были построены на лжи. Я искренне верю, что она никогда не любила меня, а просто любила то, как я был предан ей», — заключил Тусуп.

Катинка Хоссу и Дэниел Дудас. Фото Соцсети

Развод сказался и на спортивных показателях Хоссу: ее выносливость сильно ухудшилась. Тренер владел специальными методиками по быстрому восстановлению после соревнований.

Пара всячески пыталась скрыть свои личные размолвки. По словам друзей и родственников, они не были в курсе проблем между Хоссу и Тусупом.

Впрочем, стагнация пловчихи в определенный момент закончилась. В 2019-м Железная Леди вернулась. Два золота на чемпионате мира-2019 и в общей сложности пять титулов ЧМ подряд в одном виде — такое ранее удавалось только Майклу Фелпсу.

Свадьба Хоссу и Геленсера. Фото Соцсети

***

Но возраст берет свое, поэтому жизненные приоритеты Хоссу поменялись. В июне 2022-го она вместе со своим новым женихом Мате Геленсером открыли ресторан в Будапеште.

Основная идея этого заведения — показать, что здоровая пища может быть вкусной и по доступной цене.

В августе Катинка сыграла свадьбу с Геленсером. Избранник девушки — по совместительству ее тренер. Пара встречается с 2019 года. Ее новый муж тоже ранее был пловцом, а сейчас занимается модельным бизнесом.